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Банк УРАЛСИБ запустил программу адресной помощи «Помоги врачам»

сегодня 11:16

Фото предоставлено Банком УРАЛСИБ

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» начинает программу адресной помощи медицинским организациям, имеющим в банке зарплатные проекты и столкнувшимся сейчас с необходимостью бросить все ресурсы на борьбу с COVID-19.

Ключевыми адресатами этой программы в первую очередь являются областные инфекционные больницы, а также медицинские учреждения, перепрофилированные для приёма больных с коронавирусом.

В список также вошли больницы, не являющиеся клиентами Банка, но попавшие на карантин в связи с обнаружением COVID-19 у пациентов и врачей. Это Александровская больница в Санкт-Петербурге, где после обнаружения 4 апреля коронавируса у пяти сотрудников и 11 пациентов, на карантине оказались около 1000 пациентов и 300 врачей, которые не могут покинуть медицинское учреждение. В аналогичной ситуации оказалась и республиканская больница города Уфы, которой также будет оказана помощь.

При организации помощи Банк постарается учесть пожелания и нужды медицинских учреждений.

Актуальная информация о программе – по хэштегу #помогиврачам.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Напомним, 10 апреля Банк УРАЛСИБ увеличил объём ипотечного кредитования в 1,9 раза по итогам первого квартала 2020 года.

Автор:
Антон Яковлев

Теги

кредиты
коронавирус
Банк УРАЛСИБ

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