Беременна в 14: красноярская школьница назвала условия, при которых она раскроет пол будущего ребёнка

сегодня 09:34 Поделиться

Фото из Instagram беременной школьницы

Школьница из Красноярского края, рассказавшая о своей беременности в эфире федерального канала, продолжает делиться с подписчиками в соцсетях подробностями «интересного положения»; на днях она сделала УЗИ и готова рассказать, кого ждёт.

14-летняя сибирячка, забеременевшая, как она сама утверждает, от 10-летнего друга, продолжает активно вести аккаунты в соцсетях. Будущая мама ежедневно рассказывает тысячам подписчиков, как она готовится к родам и как планирует воспитывать малыша. Однако главной новостью последних дней стала интрига, связанная с полом ребёнка.

На своей странице в Instagram школьница назвала условия, при соблюдении которых она огласит результаты УЗИ.

«УЗИ сделала, еду обратно домой. Пол скажу при 80 тысяч подписчиков», – написала она (орфография и пунктуация автора сохранены, – прим. Сиб.фм).

Сейчас у беременной сибирячки более 65 тысяч подписчиков в Instagram. Чтобы девочка призналась, кого она ждёт – мальчика или девочку, – ей требуется ещё 15 тысяч пользователей.

Наличие большого количества подписчиков позволяет будущей маме зарабатывать на рекламе. Все деньги, полученные от интернет-активности, она обещает потратить на малыша.

Напомним, в феврале психолог из Новосибирска объяснила популярность красноярской школьницы в соцсетях.