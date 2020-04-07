Больше 10 человек вылечились от коронавируса в Новосибирске

сегодня 11:31 Поделиться

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

Ещё двух переболевших коронавирусом пациентов 14 апреля выпишут из больницы в Новосибирске; всего болезнь победили уже 12 человек.

12 новосибирцев после прохождения курса лечения в инфекционной больнице № 1 смогли излечиться от коронавируса. Десять человек вернулись домой ещё несколько дней назад, сегодня, 14 апреля, к выписке готовят ещё двоих пациентов. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

«10 пациентов ранее были выписаны по выздоровлению. Ещё у двух пациентов результаты контрольных тестов отрицательные, сегодня их выпишут. Таким образом, общее количество выздоровевших в регионе – 12 человек», – говорится в официальном сообщении.

Напомним, по данным на утро 14 апреля, в регионе не выявлено ни одного нового случая заражения коронавирусом.