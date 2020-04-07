Бывшего губернатора Новосибирской области проверят на коронавирус

сегодня 18:58 Поделиться

Фото из архива Сиб.фм

Обязательное тестирование сенаторов на коронавирус пройдёт в Совфеде; среди тех, кого проверят на COVID-19, и экс-губернатор Новосибирской области.

Всех российских сенаторов проверят на коронавирус перед назначенным на 17 апреля пленарным заседанием. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на главу комитета по регламенту Вячеслава Тимченко.