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Бывшего губернатора Новосибирской области проверят на коронавирус

сегодня 18:58

Фото из архива Сиб.фм

Обязательное тестирование сенаторов на коронавирус пройдёт в Совфеде; среди тех, кого проверят на COVID-19, и экс-губернатор Новосибирской области.

Всех российских сенаторов проверят на коронавирус перед назначенным на 17 апреля пленарным заседанием. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на главу комитета по регламенту Вячеслава Тимченко.

По его словам, тестирование членов Совфеда назначено на завтра, 15 апреля. Принять участие в обследовании должны будут все, кто планирует присутствовать на пятничной «пленарке». Это требование не распространятся только на тех сенаторов, которые и так находятся на режиме самоизоляции либо в командировке.

Ожидается, что тестирование на коронавирус пройдёт и сенатор от Новосибирской области – бывший губернатор региона Владимир Городецкий.

Напомним, по данным на 14 апреля, коронавирус в России подтверждён более чем у 20 тысяч человек.

Автор:
Маргарита Мастеркова

Теги

Городецкий Владимир
коронавирус
Совет Федерации

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