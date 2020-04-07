Фельдшер скорой заразился коронавирусом в Новосибирске: минздрав озвучил результаты служебной проверки

сегодня 14:11 Поделиться

Фото предоставлено оперативным штабом Новосибирской области

Историю с заражением коронавирусом фельдшера скорой помощи прокомментировали в региональном минздраве; у пациентки, с которой контактировал медик, на тот момент не было подтверждённого диагноза COVID-19.

Как сообщили в оперативном штабе по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, по факту инцидента с заражением медработника специалисты Роспотребнадзора и минздрава Новосибирской провели проверка.

Выяснилось, что 23 марта фельдшер работал в составе специализированной инфекционной бригады, выезжал на вызовы к пациентам с ОРВИ.

«Он был обеспечен средствами индивидуальной защиты для контакта с пациентами этой категории – имелись одноразовый халат, шапочка, маска, очки, перчатки», – говорится в сообщении оперативного штаба.

Специалисты подчёркивают, что на момент вызова у пациентки не было диагноза «коронавирусная инфекция».

Кроме того, в тот период минздрав России ещё не давал рекомендаций рассматривать каждый случай ОРВИ как подозрительный на COVID-19.

«На вызовы с подозрением на коронавирус и для транспортировки пациентов с лабораторно подтверждённым диагнозом бригады скорой медицинской помощи дополнительно обеспечивались респираторами и костюмами инфекциониста», – говорится в сообщении по результатам проверки.

После изменения рекомендаций Минздрава РФ меры безопасности медиков, выезжающих на все вызовы ОРВИ, усилены.

Что касается пациентки, с которой контактировал фельдшер, то её транспортировали в инфекционную больницу дважды. 23 марта женщина отказалась от госпитализации, а 26 марта с уже подтверждённым диагнозом её повторно доставила в стационар другая бригада.

«У фельдшера второй бригады тест на коронавирус – отрицательный», – подчеркнули в оперштабе.

Там также добавили, что в соответствии с постановлением главного санитарного врача РФ Анны Поповой № 9 от 31.03.2020 медикам, которые на работе могут заразиться коронавирусом, еженедельно делают тесты. А при появлении симптомов ОРВИ – немедленно.

Напомним, по данным на 14 апреля, в Новосибирске нет ни одного нового случая заражения коронавирусом.