Где можно заразиться коронавирусом: врач назвал самые опасные места

сегодня 09:12 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

Врач назвал места, где легче всего подхватить коронавирус; на первом месте аптеки.

Российский медик, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев назвал места, в которых наиболее высок риск заражения новой коронавирусной инфекцией.

Самым опасным Зайцев счёл посещение аптек, сообщает «АиФ».

Врач указал, что в аптеки приходят люди, у которых уже есть проблемы со здоровьем. Некоторые просят консультации у фармацевтов. В итоге собираются очереди, а так как чаще всего аптеки небольшие, соблюдать дистанцию сложно.

По словам врача, в аптеки нужно приходить в масках, а нос дополнительно обработать противовирусной мазью.

На второе место по риску заражения коронавирусом доктор поставил магазины. При посещении торговых точек также необходима маска.

Также, по словам Зайцева, высок риск заражения на автозаправочных станциях, при выгуле собак и при выносе мусора.

Напомним, в России утвердили список организаций, которые могут составлять протоколы о нарушении режима самоизоляции.