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График работы метро в Новосибирске с 15 апреля

сегодня 11:36

Фото с сайта Новосибирского метрополитена

В среду, 15 апреля, Новосибирский метрополитен восстановит график движения поездов; теперь интервал будет составлять в часы пик 3-3,5 минуты, а в межпиковое время – 5 минут.

Новосибирск выходит из самоизоляции. Начали работать многие организации и предприятия. Чтобы перевезти персонал, Новосибирский метрополитен восстанавливает прежний график движения поездов.

Начиная с 15 апреля, поезда в метро будут ходить в часы пик с интервалом 3-3,5 минуты, а в межпиковое время – 5 минут. Однако если раньше Новосибирский метрополитен работал с 6:00 до полуночи, то сейчас он закрывается в 22:00.

Как пояснили в мэрии Новосибирска, увеличение частоты движения поездов связано с тем, что свою деятельность возобновили предприятия и организации.

Как ранее сообщал Сиб.фм, с 6 апреля Новосибирский метрополитен работал с увеличенным интервалом движения поездов. В часы пик они ходили каждые 6 минут, а в межпиковое время – 8 минут.

При этом в первый день режима всеобщей самоизоляции пассажиропоток упал на 200 тысяч человек. Он составил всего 87,5 тысячи пассажиров.

Напомним, с 30 марта Новосибирский метрополитен работал в режиме выходного дня.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

Новосибирский метрополитен
новосибирск
график

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