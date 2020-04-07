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Губернатор Травников не исключил вспышки коронавируса в Новосибирской области

сегодня 16:21

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области не исключает роста количества заболевших в регионе, несмотря на благополучный сценарий; власти готовы ужесточать ограничительные меры, если потребуется.

Очередной всплеск заболеваемости коронавирусом не исключён в Новосибирской области, поэтому власти готовы принимать экстренные меры, вплоть до ужесточения действующих ограничений. Об этом заявил глава региона Андрей Травников.

Губернатор подчеркнул, что пока в области ситуация с COVID-10 стабильная, но как будет развиваться сценарий в дальнейшем – неизвестно.

Травников также отметил, что власти не намерены до 30 апреля снимать в регионе режим самоизоляции.

Напомним, на 14 апреля в регионе не зарегистрировано ни одного нового случая заражения коронавирусом.

Автор:
Маргарита Мастеркова

Теги

Новосибирская область
Травников Андрей

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