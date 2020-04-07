Храмы в Сибири закроют на Пасху из-за коронавируса

сегодня 07:55 Поделиться

Фото pixabay.com

В Алтайском крае приняли решение закрыть храмы на Пасху; освящать куличи будут на улице.

Барнаульская епархия приняла решение закрыть храмы на Пасху. Доступ прихожан будет ограничен. Освящать куличи и возжигать свечи будут на улице.

Пасхальные богослужения, где это возможно, проведут на прихрамовой территории.

На Пасху — 19 апреля и в Родительский день — 28 апреля, мэрия не будет организовывать бесплатные автобусы на кладбища.

Напомним, в Москве от коронанвируса умерли ещё 13 человек.