«Христос воскрес» или «Христос воскресе»: как правильно говорить на Пасху

сегодня 12:17 Поделиться

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Пасхальное приветствие – обычай, который пришёл к нам с древних времён; существуют два варианта приветствия на Пасху, и многие затрудняются выбрать, какой из них правильный.

Пасха – это самый светлый и долгожданный праздник для верующих. В 2020 году Пасха отмечается 19 апреля.

На Пасху верующие вспоминают о событиях, описанных в Новом Завете – о днях Страстной седмицы и Воскресении Христовом.

Пасхальное приветствие – христосование – обычай, который пошел ещё от апостолов.

Христосоваться – значит приветствовать друг друга словами: «Христос воскресе!» – «Воистину воскресе!», при этом троекратно целуя друг друга в щеки. Верующие здороваются таким образом начиная с пасхальной ночи.

«Когда мы говорим "Христос Воскресе!", мы желаем человеку воскреснуть вместе с Ним и жить вечно, – объясняет протоиерей Игорь Гагарин. – Сказать другому человеку "здравствуй" – то же самое, что сказать "будь здоров и не болей". Сказать человеку "Христос Воскресе!" – то же самое, что сказать: "живи вечно и никогда не умирай!"».

Священнослужитель поясняет: каждый раз, когда мы грешим, мы соприкасаемся со смертью в той или иной мере.

«Согрешив, мы ощущаем уныние, тоску, отвращение к самому себе, внутреннюю пустоту. Всё это не что иное, как частичный опыт смерти, – пояснил протоиерей. – А опыт воскресения? Каждый раз, когда мы каемся в грехе, когда преодолеваем какой-то соблазн, который чуть было не утащил нас на самое дно греха, мы с вами приобщаемся к в опыту воскресения».

Существует несколько вариантов традиционных пасхальных приветствий – «Христос Воскрес», и «Христос воскресе». Вот только какой из этих вариантов является более правильным?

Здесь будут правильными оба произношения, и каждый верующий сам вправе выбирать, основываясь исключительно на своей симпатии к тому или иному произношению.

Дело в том, что пасхальное приветствие уходит в глубь веков, ещё в апостольские времена, и изначально это приветствие звучало только как «Христос Воскресе!», как и ответ на него «Воистину Воскресе!», но шло время, изменялись правила, и окончание «е» осталось в староцерковном языке.

Мы же, миряне, перешли на светский язык, который более доступен как в написании, так и в произношении. Многие старые слова хоть и не потеряли свое значение, но частично видоизменились.

Если брать именно слово «Воскресе», то оно стало произносится на новый лад как «Воскрес».

Сказать, как правильнее произносить его, достаточно сложно. Если православный христианин соблюдает должные старые традиции, то он, конечно, скажет «Христос воскресе!», ну, а подверженные более современным правилам русского языка будут придерживаться выражения без окончания «е». Поэтому здесь будут правильными оба варианта.

Напомним, в апреле в РПЦ заявили, что из-за коронавируса намерены ограничить для россиян посещение храмов на Пасху.