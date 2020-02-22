Художник нарисовал портрет обнажённого Ивана Урганта гречкой

сегодня 22:24 Поделиться

Фото предоставлено Алексеем Шабалиным

Автор из Санкт-Петербурга Алексей Шабалин нарисовал портрет Ивана Урганта гречневой крупой; известному телеведущему 16-го апреля исполнится 42 года.

Необычную картину из необычного материала может получить к дню рождения Иван Ургант. По словам Алексея Шабалина, идея создания портрета пришла к нему в начале апреля, когда он узнал, что у любимого телеведущего скоро день рождения. Вдохновением послужили воспоминания из прошлого.

«Когда жизнь была крайне трудной, программа «Вечерний Ургант» помогала переключиться от проблем и поднимала настроение. В душе появлялась надежда, что всё скоро будет окей. Постепенно жизнь наладилась, а любовь к программе осталась», – рассказал Алексей Шабалин корреспонденту Сиб.ФМ.

На создание картины было потрачено два вечера, а сам Иван Ургант её пока не видел.

«Я сделаю все, чтобы увидел он картину. Мне будете очень приятно, если Иван пригласит меня к себе или упомянет её в своём шоу. Я мечтаю лично вручить портрет и поблагодарить Ивана за вклад в жизнь моей семьи», – признаётся художник.

В феврале этого года Алексей Шабалин нарисовал картину, на которой изобразил коронавирус. Художник разместил её на сервисе объявлений, оценив работу в 10 миллионов рублей. По словам автора, работа была продана. Сумму сделки Шабалин не раскрыл, отметив, что часть вырученных за предмет искусства средств, он намерен отдать на благотворительность – в фонд ВОЗ по борьбе с коронавирусом.

Напомним, в феврале певица Пелагея пожаловалась в программе Ивана Урганта на травлю в соцсетях после развода с хоккеистом Иваном Телегиным.