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Из-за коронавируса отправили на самоизоляцию сотрудников правительства в Сибири

сегодня 13:49

Фото pixabay.com

Сразу четверых сотрудников правительства отправили на самоизоляцию в Хакасии; они общались с потенциальным заражённым.

Четверо членов правительства Хакасии отправлены на самоизоляцию из-за общения с потенциальным переносчиком коронавируса. Об этом сообщил глава республики Валерий Коновалов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

"У сотрудника одного из министерств Хакасии — подозрение на заболевание коронавирусом. Он находился в контакте с членом семьи, у которого также подозревается заражение COVID-19. Анализы работника республиканского ведомства направлены в новосибирскую лабораторию "Вектор". Результаты исследования поступят в республику в ближайшее время. Все, кто контактировал с этим человеком, включая четырех членов правительства, отправлены на самоизоляцию", — написал глава региона.

На самоизоляцию сроком на две недели ушли один вице-премьер и трое руководителей министерств и ведомств, сообщает ТАСС.

В Хакасии зарегистрировано 20 случаев коронавируса.

Напомним, 6 апреля стало известно, что коронавирсом в Хакасии заразилась врач-педиатр.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

Хакасия
коронавирус

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