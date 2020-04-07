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Из-за коронавируса в Санкт-Петербурге закрывают храмы для прихожан

сегодня 05:55

Фото с сайта online47.ru

Со вторника, 14 апреля, на неделю для прихожан закрываются все храмы; документ опубликован на сайте питерской митрополии.

В период с 14 по 19 апреля храмы Санкт-Петербургской митрополии будут закрыты для прихожан. Документ «О совершении богослужений в храмах епархии в дни вредоносного поветрия» был опубликован на сайте петербургской митрополии в понедельник, 13 апреля.

«По благословению Святейшего Патриарха Кирилла в период с 14 по 19 апреля во всех приходских и монастырских храмах епархии надлежит совершать богослужения без участия прихожан», — цитирует документ online47.ru.

На время профилактических мероприятий в соборах и храмах будет разрешено находиться священнослужителям, певчим, церковным работникам, волонтерам и участникам съемочных групп, которые будут вести трансляции с пасхальных богослужений.

Напомним, в Новосибирске в Вербное воскресенье в храмах было особенно многолюдно.

Автор:
Юлия Ткаченко
журналист

Теги

церковь
коронавирус

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