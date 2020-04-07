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Измученные коронавирусом: куда россияне мечтают рвануть после отмены карантина

сегодня 17:12

Фото Алексея Чистякова

Уставшие от вынужденной самоизоляции россияне поделились мечтами о том, куда бы отправились в первую очередь, отмени власти карантин; лидируют парикмахерская и спортзал.

Большинство россиян после окончания карантина мечтают выбраться на природу или просто отправиться на прогулку. Такие данные публикует по поиску работы SuperJob, опросивший более 1600 человек из 341 населённого пункта страны.
Каждый десятый мечтает посетить парикмахерскую. Каждый одиннадцатый – спортзал (9 %).

О походе в гости грезят 25 % опрошенных.

7 % респондентов хотят поехать в деревню или на дачу. 5 % – отправиться в путешествие.

О свободном шопинге мечтают 3 %. Столько же опрошенных планируют поход в ресторан, клуб или кафе. 2 % – визит в кинотеатр.

Также эксперты отметили, что женщины чаще мужчин мечтают о прогулке (26 % и 19 % соответственно), мужчины – о посещение спортзала (10 % против 7 % среди женщин).

Больше всего же тех, кто соскучился по спорту, – среди молодёжи до 24 лет (14 %). А вот среди поколения старше 45 лет больше всего желающих посетить парикмахерскую (15 %) или поехать на дачу (11 %).

Напомним, 14 апреля губернатор Новосибирской области Андрей Травников не исключил продления режима самоизоляции после 30 апреля.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

коронавирус
самоизоляция

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