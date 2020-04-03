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«Как были плохими, так и остались»: почти 70 % новосибирцев не заметили ремонта дорог в регионе

сегодня 10:43

Фото с сайта pixabay.com, скриншот из группы «Дороги Новосибирской области» в соцсети «ВКонтакте»

Анонимный опрос населения о качестве ремонта дорог в регионе запустили власти Новосибирской области; большинство участников заявили, что не замечают улучшений состояния асфальта.

Власти Новосибирской области решили узнать у местных жителей, замечают ли они улучшения состояния дорог в регионе. Опрос стартовал в официальной группе правительства в социальной сети «ВКонтакте».

Участникам предлагается три варианта ответа: «Да, многие улицы отремонтировали», «Да, ремонтируют, но объём работ недостаточен» и «Дороги как были плохими, так и остались».

По данным на 10 часов утра, в опросе приняли участие чуть более 130 человек. При этом 75 % проголосовавших считают, что качество дорог в регионе оставляет желать лучшего.

Организаторы опроса уточнили, что в России активно реализуется национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – в прошлом году в 83 регионах страны дороги стали лучше.

Напомним, 3 апреля на сайте мэрии Новосибирска стартовал опрос об отношении жителей к эпидемии коронавируса.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

дороги
Новосибирск

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