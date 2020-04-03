«Как были плохими, так и остались»: почти 70 % новосибирцев не заметили ремонта дорог в регионе

сегодня 10:43 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com, скриншот из группы «Дороги Новосибирской области» в соцсети «ВКонтакте»