Как оформить электронный больничный на карантине из-за коронавируса

сегодня 15:27 Поделиться

Фото Pixabay.com, инфографика - минтруд РФ

Люди старше 65 лет на самоизоляции могут получить электронный больничный; идти в поликлинику не нужно.

Сотрудники старше 65 лет могут оформить больничный на самоизоляции, чтобы не рисковать здоровьем в период пандемии коронавируса. Работодателю о желании получить электронный больничный на период карантина до 19 апреля можно сообщить любым способом: по телефону, электронной почте, в мессенджере, напомнили в минздраве Новосибирской области.

Назначение пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином не потребует заполнения каких-либо документов,

Сумму назначенного пособия и сведения об электронных листках нетрудоспособности можно уточнить в личном кабинете застрахованного на сайте ФСС. Для входа нужен логин и пароль, который вы используете на сайте госуслуг.

Оплата больничного листа придёт напрямую из средств Фонда социального страхования. Работодатель должен будет перевести граждан из группы риска на удалённую работу с выплатой полной заработной платы или передать в Фонд социального страхования данные для оформления пособия по временной нетрудоспособности.

Напомним, в апреле Сиб.фм также рассказывал, как оформить страховку от укуса клеща в 2020 году, не выходя из дома.