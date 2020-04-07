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Как освятить кулич на Пасху в домашних условиях: подробное разъяснение РПЦ

сегодня 16:19

Фото с сайта pixabay.com

В период самоизоляции прихожан призвали оставаться дома и смотреть пасхальные богослужения по телевизору; освятить куличи и пасхальные яйца можно самим.

Накануне Пасхи российские верующие могут сами совершать традиционное освящение куличей, яиц и творожных пасх в домашних условиях. Об этом сообщили в Московском патриархате.

Верующие могут совершать благословение куличей и пасх дома по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Инструкция по освящению пасхального угощения состоит всего из двух пунктов.

Во-первых, перед пасхальной трапезой следует трижды пропеть тропарь «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав».

Во-вторых, после этого нужно окропить пищу святой водой (если она есть) со словами «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь».

Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал, как правильно приветствовать друг друга на Пасху и во сколько смотреть трансляцию.

Автор:
Олеся Сметанникова

Теги

пасха

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