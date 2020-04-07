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Как подать заявление на пособие на ребёнка от 3 до 7 лет: инструкция от ПФР

сегодня 11:23

Фото с сайта pixabay.com, со страницы Новосибирского отделения ПФР в соцсети «ВКонтакте»

Подать заявление на пособие на ребёнка от 3 до 7 лет можно в электронном виде; идти в пенсионный фонд не нужно.

На портале Госуслуг заработал сервис, позволяющий подать заявление владельцам материнского капитала на дополнительную выплату семьям с детьми до 3 лет. Теперь заявление в электронном виде можно отправить как через личный кабинет на сайте ПФР, так и через портал Госуслуг, сообщается на странице Новосибирского отделения Пенсионного фонда.

Ежемесячная выплата 5 тысяч рублей будет начисляться на ребёнка до 3 лет с апреля по июнь 2020 года. Чтобы подать заявление на сайте Госуслуг, нужно зайти в разделы, указанные на картинке.

Напомним, 13 апреля в правительстве региона рассказали, как в период самоизоляции подать заявление на пособие по безработице в электронном виде.

Автор:
Оксана Смирнова
Журналист

Теги

пособия

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