Как подать заявление на пособие на ребёнка от 3 до 7 лет: инструкция от ПФР
Фото с сайта pixabay.com, со страницы Новосибирского отделения ПФР в соцсети «ВКонтакте»
Подать заявление на пособие на ребёнка от 3 до 7 лет можно в электронном виде; идти в пенсионный фонд не нужно.
На портале Госуслуг заработал сервис, позволяющий подать заявление владельцам материнского капитала на дополнительную выплату семьям с детьми до 3 лет. Теперь заявление в электронном виде можно отправить как через личный кабинет на сайте ПФР, так и через портал Госуслуг, сообщается на странице Новосибирского отделения Пенсионного фонда.
Ежемесячная выплата 5 тысяч рублей будет начисляться на ребёнка до 3 лет с апреля по июнь 2020 года. Чтобы подать заявление на сайте Госуслуг, нужно зайти в разделы, указанные на картинке.
Напомним, 13 апреля в правительстве региона рассказали, как в период самоизоляции подать заявление на пособие по безработице в электронном виде.
Ваш комментарий
Новости партнеров
Сейчас читают