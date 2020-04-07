Когда начнут выплачивать 5000 рублей детям до 3 лет: указ Путина

сегодня 00:49 Поделиться

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Президент РФ анонсировал дополнительные меры поддержки для семей из-за коронавируса; родителям будут доплачивать по 5 тысяч рублей.

Семьям с детьми до 3 лет в России с апреля по июнь будут выплачивать по 5 тысяч рублей ежемесячно. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин во время обращения к нации на прошлой неделе. Согласно заявлению главы государства, это будет распространяться да семей, которые имеют сертификат на материнский капитал или те, у кого есть на него право. Более того, поддержка положена семьям, у которых первенец родился с течение 2020 года.

Выплата, добавил Путин, не является постоянной — она дополнительная. Поэтому эти деньги не будут связаны с материнским капиталом и не пойдут за счёт этих средств.

Также Путин анонсировал дополнительные выплаты на три месяца для семей с несовершеннолетними детьми. Она будет распространяться на родителей, которые лишились работы из-за пандемии коронавируса. Они будут получать по 3 тысячи рублей на каждого ребёнка ежемесячно.

Напомним, на прошлой неделе Владимир Путин поручил выдать всем, кто остался без работы из-за пандемии, повышенные пособия.