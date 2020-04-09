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Количество заболевших коронавирусом в Новосибирске к 15 апреля

сегодня 00:25

Фото оперативного штаба Новосибирской области

Оперативный штаб Новосибирской области отчитался о числе заболевших коронавирусом в регионе; зафиксирован первый летальный исход.

В Новосибирске за прошедшие сутки не выявили ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом вечером 14 апреля сообщил региональный оперативный штаб. Под наблюдением медиков сейчас 1402 человека.

Также сегодня в Новосибирске зафиксировали первый летальный исход от осложнений на фоне коронавирусной инфекции. Как сообщает штаб, мужчине было 68 лет. Он страдал ожирением, сахарным диабетом и ишемической болезнью сердца.

По данным медиков, мужчина заразился коронавирусом 1 апреля, однако не сообщал об этом врачам. Спустя неделю ему резко стало хуже — его госпитализировали в тяжёлом состоянии в инфекционную больницу. Там его подключили к аппарату ИВЛ. Через 6 дней он скончался.

Напомним, сегодня в России выявили рекордное количество заражённых коронавирусом за сутки.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

Теги

новосибирск
коронавирус

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