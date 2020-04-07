Коронавирус : последние новости о распространении заболевания в мире к 14 апреля - минимум смертей в Италии и нападки на врачей в Латинской Америке

сегодня 03:30 Поделиться

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Более 1,8 миллиона заболевших, страшные слова умирающих, вторая вакцина от коронавируса, уничтожение тюльпанов в Нидерландах; коронавирус унёс уже 116 тысяч жизней по всему миру.

Пандемия коронавируса продолжает распространяться по планете. И вот уже у 1 876 847 человек подтверждён этот диагноз. за сутки прирост составил более 23 тысяч человек. Выздоровление, увы, пока идёт не такими ударными темпами — всего около 12,5 тысяч выписанных пациентов за сутки. Ситуация в Европе начала меняться в лучшую сторону. В Германии, например, число выздоровевших значительно превышает число заболевших — 4000 к 395 соответственно.

Кто будет платить

В США ситуация с заболеваемостью и смертностью пока остаётся достаточно напряжённой. Количество заболевших уже превысило 560 тысяч, а умерших — 22 тысячи. В Нью-Йорке церемонии погребения уже не проводят. Умерших привозят партиями и хоронят в братских могилах. Мир потряс пост врача-анестезиолога одной из больниц, который опубликовал последние слова умирающего больного. По словам врача, он никогда не забудет умирающего мужчину, который перед подключением к аппарату искусственной вентиляции легких спросил его: «Кому придется за это платить?» «Очень грустно, что люди беспокоятся о деньгах даже в свои, возможно, последние моменты перед смертью», — говорит Смит. Он полагает, что из-за грабительских цен на медицинские услуги американцы избегают обращаться к врачам.

Дискриминация врачей

Пока весь мир аплодирует медикам и боготворит их, в Латинской Америке все перевернулось с ног на голову. Медработники жалуются на дискриминацию и нападки со стороны местного населения. Врачи из разных стран региона, в частности из Аргентины, Колумбии и Мексики, заявляют, что им угрожают, не дают входить в их дома, пользоваться общественным транспортом или находиться в магазинах, потому что некоторые люди думают, что они являются «переносчиками вируса». Например, в Мексике врачи и санитары стали жертвами постоянных преследований и нападений. В последние несколько недель гражданская больница в городе Гвадалахара попросила медсестер не носить форму, потому что некоторые отделения общественного транспорта отказывались их перевозить, а на севере страны неизвестные бросали легковоспламеняющийся материал в дверь новой больницы.

Минимум смертей в Италии

Ситуация в Италии постепенно приходит в норму. За минувшие сутки зафиксирован минимум смертей с 19 марта — 431 человек. Это очень обнадёживающий показатель для страны, в которой скончались почти 20 тысяч человек от коронавируса. Очевидно, пик в стране пройден. В Италии начинают работу книжные магазины, центры торговли детской одежды, прочие заведения, ранее закрытые. И хотя большинство ограничений власти планируют сохранить до 1 мая, это заметные послабления, на которые итальянцы смотрят с оптимизмом. Люди устали от нахождения в закрытых пространствах и бесконечного потока плохих новостей.

Вторая китайская

В Китае начались клинические испытания инактивированной вакцины от коронавируса нового вида. Испытания будут проводиться рандомизированным, двойным слепым методом при сопоставлении с плацебо-вакциной. Цель исследований — оценка безопасности и иммуногенности вакцины для здоровых людей возрастом от шести лет. Для Китая это уже вторая вакцина, дошедшая до стадии клинических испытаний. 17 марта власти Китая дали разрешение на проведение клинических испытаний первой в стране вакцины от заболевания, вызываемого коронавирусом нового вида. В мире вакцина стала третьей, дошедшей до клинических испытаний. Параллельно разработка ведётся в США.

Загубленная красота

Цветочные компании в Нидерландах были вынуждены уничтожить 400 миллионов цветов, в том числе 140 миллионов знаменитых голландских тюльпанов, из-за снижения спроса на цветы в условиях пандемии коронавируса. Страна также лишилась тысяч туристов, которые весной приезжают посмотреть на одну из популярнейших достопримечательностей Нидерландов — поля тюльпанов, нарциссов и гиацинтов в Лиссе. А королевский парк цветов из-за коронавируса так и не открыл двери для посетителей. Простой обойдётся парку приблизительно в 25 миллионов долларов.