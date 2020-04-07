Коронавирус нашли в Большом театре

сегодня 07:17 Поделиться

Фото с сайта театр онлайн

Несколько сотрудников Большого театра заболели COVID-19; они участвовали в подготовке концерта «Мы вместе».

Сразу у нескольких сотрудников Большого театра в Москве выявили коронавирус. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу театра.

Все заболевшие принимали участие в организации концерта «Мы вместе», который прошёл 11 апреля и был посвящён врачам и волонтерам, борющимся с коронавирусом. Участники концерта выступали в пустом зале. В их числе были Юрий Башмет, Сергей Полунин, Тамара Гвердцители, Владимир Машков, Сергей Гармаш, Михаил Боярский, Дмитрий Певцов, Евгений Миронов, Константин Райкин, Диана Арбенина, Александр Петров и другие.

В пресс-службе Большого театра рассказали, что в организации концерта было задействовано несколько сотен человек, все они сдавали тест на коронавирус.

«Хотя никаких внешних признаков ни кашля, ни высокой температуры ни у кого не было, у нескольких человек тест оказался положительным»,— заявили в театре.

Напомним, 13 апреля в Новосибирске выявили восемь новых случаев заболевания коронавирусом.