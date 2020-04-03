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Коронавирус нашли в вооружённых силах России: подтверждено три случая

сегодня 17:58

Фото с сайта pixabay.com

В российской армии официально подтверждено заражение трёх человек коронавирусом; ещё 133 военнослужащих находятся под наблюдением.

В российской армии впервые с начала пандемии подтвердили три случая заболевания военнослужащих коронавирусом. Ещё 133 человека находятся под наблюдением из-за контактов с заболевшими коронавирусом. Об этом сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на источник в правительстве.

Минобороны России оценивает положение дел в вооруженных силах в связи с коронавирусом как «неустойчивое», отмечает источник.

Напомним, в Сибири и на Урале весной 2020 в строй должны встать более 50 тысяч призывников.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

Минобороны
солдат
коронавирус
весенний призыв

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