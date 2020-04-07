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Коронавирус пошёл на спад: в США за сутки умерли 1509 заболевших

сегодня 09:42

Фото с сайта pixabay.com

Число умерших от коронавирусной инфекции в США снижается четвёртый день подряд; пик по числу смертей был 10 апреля.

За минувшие сутки в США скончались 1509 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», сообщил Университет Джонса Хопкинса со ссылкой на свои подсчёты.

В пятницу, 10 марта, число умерших за предыдущие сутки составило более 2,1 тысячи и с тех пор снижалось. Однако неизвестно, пройден ли пик полностью, или ещё может повториться.

«На выходных уровень новых заболеваний оставался плоским, плоским по всей стране», – отметил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи пока более осторожен в оценках. По его словам, речь идет о «выравнивании в некоторых районах», особенно в «горячих точках», таких как Нью-Йорк.

По данным на утро 14 апреля, всего в США подтверждено около 582 тысяч случаев коронавируса, умерли 23 604 человек.

Напомним, за последние сутки в Москве умерли 13 пациентов с коронавирусом.

Автор:
Оксана Смирнова
Журналист

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коронавирус

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