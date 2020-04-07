Коронавирус унёс жизнь ещё одной пациентки в Сибири

сегодня 17:32 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

В Бурятии умерла 86-летняя пациентка инфекционной больницы; у неё был подтверждён коронавирус.

В республиканской больнице Бурятии скончалась пациентка с диагнозом COVID-19. Женщине было 86 лет. За её жизнь медики боролись 17 суток.

«К сожалению, мы констатируем смерть ещё одного пациента, пожилой женщины 86 лет. Статус COVID-19 подтвержден 28 марта. У женщины были тяжёлые хронические сопутствующие заболевания, в первую очередь, сердечно-сосудистой системы. С первого дня госпитализации пациентку положили в реанимацию, 6 суток она была на аппарате ИВЛ», – сообщила министр здравоохранения Евгения Лудупова.

Пациентка находилась на динамичном мониторинге дистанционного консультационного центра Минздрава России, коррекция лечения проводилась московскими специалистами, говорится в сообщении республиканского пресс-центра.

На данный момент в больницах Бурятии проходят лечение 69 пациентов с подтверждённым коронавирусом.

Напомним, сегодня, 14 апреля, губернатор Новосибирской области не исключил вспышки коронавируса в регионе.