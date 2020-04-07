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Коронавирус в мире: число заболевших превысило два миллиона

сегодня 08:09

Фото pixabay.com

По данным на 14 апреля коронавирус в мире обнаружен более чем у двух миллионов человек; умерли 118 тысяч пациентов.

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило два миллиона человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса.

По данным на 14 апреля в мире заразилось 2 019 320 человек. Умерло 118 966 пациентов, выздоровело около 449 тысяч.

США сохраняет за собой лидерство по числу инфицированных и умерших. Там коронавирус выявили у 577 842 человек, умерло 23 529 пациентов.

Напомним, в Москве умерли ещё 13 пациентов с коронавирусом.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

заражение
коронавирус

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