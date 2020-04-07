Коронавирус в мире: данные о заболеваемости скорректированы

сегодня 11:38 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

Университет Хопкинса скорректировал данные по заразившимся коронавирусом в мире; ранее он сообщал о двух миллионах заболевших.

Университет Джонса Хопкинса, который ранее сообщил о том, что общее число заразившихся коронавирусом нового типа в мире перевалило за два миллиона человек, скорректировал свои данные. По последним сведениям, общее число инфицированных сейчас составляет 1 919 913 человек.

Число летальных исходов из-за COVID-19, по информации университета, достигло 119 666.

США сохраняет печальное лидерство по коронавирусу. На 581 918 инфицированных приходятся 23 608 смертей.

Напомним, в Новосибирске за прошедшие сутки не выявили новых случаев COVID-19.