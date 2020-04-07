Коронавирус в Москве: за сутки – почти 1500 новых заболевших

сегодня 16:08 Поделиться

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

Почти 1500 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Москве за минувшие сутки; на втором месте по заболеваемости – Московская область.

Более 2700 новых случаев заражения коронавирусом выявили в России, по данным на 14 апреля. При этом почти половина всех заразившихся – это жители Москвы и Московской области. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

По информации специалистов, на утро 14 апреля в столице России зафиксировано 1489 случаев заболевания, в Подмосковье – 460. Замыкает тройку Санкт-Петербург – там 121 новый случай.

Напомним, 14 апреля в России от коронавируса погибло рекордное количество больных – 22 человека.