Коронавирус в Новосибирске – за последние сутки не выявлено новых заболевших: сообщение оперативного штаба на 10:00 14 апреля

сегодня 11:11 Поделиться

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

Ни одного нового случая заражения коронавирусом не выявлено в Новосибирске 14 апреля; диагноз COVID-19 подтверждён у 46 пациентов.

Как сообщил утром 14 апреля региональный оперативный штаб, на 10 утра в Новосибирской области по-прежнему 46 инфицированных коронавирусом. За прошедшие сутки в регионе не выявлено новых случаев заражения COVID-19.

В детской больнице № 3 находится 21 ребёнок с подозрением на COVID-19. Положительных результатов теста на коронавирус у детей нет.

В инфекционную больницу № 1 Новосибирска, по состоянию на утро 13 апреля, госпитализировано 118 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. У 36 человек из них диагноз подтверждён. Напомним, 10 пациентов ранее были выписаны по выздоровлению. Ещё у двух пациентов результаты контрольных тестов отрицательные, сегодня их выпишут. Таким образом, общее количество выздоровевших в регионе – 12 человек.