Коронавирус в Новосибирске: ситуация к 14 апреля

сегодня 00:31 Поделиться

Фото Минздрава РФ/Михаила Докукина/оперативного штаба НСО

В Новосибирске 13 апреля резко ухудшилась ситуация с коронавирусом — число заражённых приближается к 50; коротко о самых важных новостях о COVID-19 в регионе — в материале Сиб.фм.

Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске достигло 46 человек

Согласно сводке оперативного штаба, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировали ещё 8 случаев заражения коронавирусом. Общее число превысило 40 человек. Под подозрением в инфекционной больнице сейчас 102 человека — это 21 больше, чем было накануне.

Коронавирус всё чаще передаётся внутри Новосибирска

Из восьми выявленных 13 апреля случаев заражения шесть — контактные. Один из них заразился от ранее заболевшего родственника. Ещё пять — никуда из города не выезжали и с больными не контактировали. Другие двое прибыли из Москвы и Казахстана.

Индекс самоизоляции в Новосибирске оказался худшим среди городов-миллионников

Согласно данным "Яндекса" на 13:00, индекс самоизоляции в городе составил 1,9 балла из 5 возможных. Это оценивается как "очень много людей на улице". Это худший показатель среди городов России с населением больше миллиона человек. Также новосибирцев возмутила торжественная выписка из роддома, на которой собрались не меньше 10 человек.

Один из заражённых коронавирусом новосибирцев оказался жителем Кольцово

Об этом сообщил мэр наукограда. Это первый случай заражения в посёлке. Именно в Кольцово находится центр вирусологии "Вектор", который сейчас занимается разработкой вакцины от коронавируса и проведением анализов тестов на наличие инфекции.