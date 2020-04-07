Коронавирус в Новосибирске: ситуация на 12:00 14 апреля – хроника событий, последние новости

сегодня 12:01 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com, пресс-службы минздрава Новосибирской области, Дениса Винокурова

Нынешний вторник в Новосибирске проходит под знаком хороших новостей; сначала власти региона сообщили о старте запуска экспресс-тестов для быстрого выявления коронавируса, потом порадовал минздрав – ни одного нового случая заражения в регионе.

Сошла на нет

После всплеска случился спад: два дня подряд, 12 и 13 апреля, количество заболевших коронавирусом в регионе стремительно увеличивалось – за 48 часов их стало больше на 18. Сегодня ситуация с заболеваемостью не просто пришла в норму, а, как говорится, сошла на нет. Ни одного нового случая заражения.

В то же время расслабляться пока слишком рано — в режиме ожидания результата теста на коронавирус в инфекционной больнице остаются 72 пациента.

Всего в Новосибирской области по-прежнему заболевшими числятся 48 человек, 12 из которых переболели.

Метро ускоряется

Вслед за сотрудниками предприятий и школьниками, которым с 13 апреля разрешили вернуться на работу и учёбу, на штатный режим работы переходит и новосибирский метрополитен.

Уже с 15 апреля поезда будут ходить чаще как в часы пик – интервал составит 3–3,5 минуты, так и в межпиковое время – 5 минут.

Сейчас поезд приходится ждать от 6 до 8 минут.

В тоже время график работы самой подземки до 30 апреля остаётся прежним – с 6:00 до 22:00.

40 минут на результат

14 апреля власти региона объявили и о начале массового выпуска экспресс-тестов на коронавирус. Производством будет заниматься резидент Технопарка новосибирского Академгородка. Сообщается, что общее время получения результата сократилось в среднем в 3-4 раза: теперь анализ проводится за 40 минут и даёт результат с точностью более 94 %.

Новый тест уже прошёл регистрацию в Росздравнадзоре.

Компания намерена выпускать до 500 тысяч тестов на коронавирус SARS-CoV-2 в неделю.

«А нам всё равно»

На фоне роста количества заболевших коронавирусом в предыдущие двое суток новосибирцы продолжали демонстрировать своё бесстрашие к COVID-19 – уже которой день подряд сибирская столица лидирует в России по количеству находящихся на улицах людей. В этом новосибирцы обогнали даже Москву и Красноярск.

Специально для таких смелых напоминаем – 13 апреля премьер-министр страны Михаил Мишустин утвердил список должностных лиц, которые могут штрафовать нарушителей режима самоизоляции.

К слову, накануне городская ГИБДД озвучило данные коронавирусной статистики – во время эпидемии в Новосибирске в три раза выросло количество задержанных пьяных водителей.

«До объявления режима самоизоляции в Новосибирске ежедневно выявляли 5-6 нетрезвых автомобилистов, с началом пандемии их стало в три раза больше. Всего за две прошедшие недели ограничений сотрудниками Госавтоинспекции было привлечено к административной ответственности за управление автотранспортом в состоянии опьянения 220 водителей», – посчитали правоохранители.

Напомним, ранее главный инфекционист Новосибирской области назвала текущую неделю пиковой в плане выявления заражений коронавирусом.