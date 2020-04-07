Коронавирус в России: последние новости о распространении заболевания к 15 апреля - более 21 тысячи заболевших и рекорд по смертности за сутки

сегодня 22:31 Поделиться

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Коронавирус в России ежедневно ставит новые рекорды и антирекорды; регионы ужесточают режим самоизоляции, авиакомпании отменяют рейсы, а жители болеют бессимптомно.

К 15 апреля в России 21 102 заболевших в 82 регионах. За минувшие сутки число выявленных больных опять увеличилось — 2 774 человека. И опять впереди всей страны Москва с 1 500 заразившимися. К сожалению, летальных исходов тоже становится всё больше — сразу 22 случая за сутки. По выздоровлению за всё время выписаны 1 694 человека — плюс 224 за сутки.

Антирекорд страны

Уже 170 человек в России стали жертвами коронавируса. В основном погибшие — пожилые или люди, страдающие сопутствующими хроническими заболеваниями, среди которых особенно распространён сахарный диабет, болезни сердечно-сосудистой и бронхо-лёгочной систем. Больше всего летальных исходов в Москве, там же и самое большое количество заразившихся.

Впереди страны всей

В тройке лидеров в стране по распространению COVID-19 находятся Москва, Московская область и Санкт-Петербург. В столице зафиксировано 1489 новых случаев заболевания, в Подмосковье – 460, в Санкт-Петербурге – 121 новый случай. В Москве и области уже введена пропускная система передвижения по городу. Жители могут выписать себе пропуск для поездки по личным нуждам не более двух раз в неделю.

Пропуск просто так

Почти миллион пропусков с некорректными или недостоверными данными аннулируют в Москве. Жители оформляют пропуски просто так, на всякий случай, указывают некорректные паспортные данные, другие фамилии или ИНН. Пропуски выдаются по заявительному принципу, однако все сведения в дальнейшем проверяются, особенно данные о работодателях. В случае, если какие-либо данные окажутся недостоверными, пропуск аннулируют, а его владельца привлекут к административной ответственности. Проверку пропусков на передвижение начнут уже с утра 15 апреля.

Коронавирус на службе

В российской армии официально подтверждены первые три случая заражения COVID-19. При этом еще минимум 133 человека находятся под наблюдением из-за контактов с людьми с коронавирусом. При этом Минобороны России оценивает положение дел в вооруженных силах в связи с коронавирусом как «неустойчивое». Но отменять весенний призыв в войска в 2020 году не стали.

Кузбасс ужесточает режим

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв подписал документ о внесении изменений в распоряжение «О введении режима „Повышенная готовность“ на территории Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции». Теперь соблюдать 14-дневную самоизоляцию обязаны абсолютно все, кто въезжает в Кузбасс. Независимо от того, каким видом транспорта они прибыли (личный транспорт — не исключение). До сих пор это требование распространялось лишь на авиапассажиров, прилетающих из Москвы. Запрещено выезжать за пределы региона, а также посещать парки, скверы и детские площадки. На территории области запрещено проведение массовых религиозных обрядов и церемоний. хотя сами храмы не закрываются.

Почти половина — без симптомов

Более 40 % зараженных коронавирусом из числа новых пациентов не имеют симптомов COVID-19, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Изначально количество бессимптомных больных равнялось 12-15 %. Их выявляли случайно при обязательном обследовании всех контактных лиц. Отмечается, что не более 5% из числа контактировавших с инфицированными сами заболевают пневмонией. Около 25% инфицированных имеют острые респираторные проявления.

Небо всё недоступнее

«Аэрофлот» сократил внутренние рейсы второй раз за последние дни. Сокращения касаются рейсов из Москвы в Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сочи и Краснодар. А авиакомпания «Сибирская легкая авиация» («СиЛА») приостановила выполнение рейсов по маршруту Горно-Алтайск – Красноярск – Горно-Алтайск. Ограничение будет действовать до 29 апреля включительно в рамках профилактики распространения коронавирусной инфекции. Ранее эти рейсы выполнялись четыре раза в неделю.