Коронавирус выявили у нескольких сотрудников Курской АЭС

сегодня 08:35 Поделиться

Фото с сайта Курской АЭС

Предварительный положительный диагноз получен при тестировании на коронавирус у трёх сотрудников Курской АЭС; изолировать пришлось и других сотрудников.

Положительные результаты тестов у сотрудников АЭС были получены при плановом тестировании. Выраженных признаков заболевания ни у самих сотрудников, ни у членов их семей сейчас нет, сообщает региональный оперативный штаб.

Заразившиеся новым вирусом работники Курской АЭС, все сотрудники и члены семей, контактировавшие с ними, изолированы, у всех взяты анализы, в ближайшее время ожидаются результаты.

«Ситуация сразу взята под контроль. Выполняются все необходимые мероприятия для обеспечения безопасности сотрудников станции. Станция работает в нормальном режиме, хоть и в ситуации повышенной готовности. Курская АЭС вырабатывает электроэнергию в соответствии с диспетчерским заданием», — сообщил директор АЭС Вячеслав Федюкин.

Как отмечено в сообщении, на Курской АЭС приняты все необходимые меры для защиты здоровья сотрудников. Персонал использует средства индивидуальной защиты и гигиены, у работников измеряется температура, проводится регулярная дезинфекция помещений. Автобусы, перевозящие персонал, проходят постоянную санитарную обработку.

Напомним, по данным на утро 14 апреля, число заболевших коронавирусом в мире превысило 2 млн человек.