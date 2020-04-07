Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Коронавирус выявили у нескольких сотрудников Курской АЭС

сегодня 08:35

Фото с сайта Курской АЭС

Предварительный положительный диагноз получен при тестировании на коронавирус у трёх сотрудников Курской АЭС; изолировать пришлось и других сотрудников.

Положительные результаты тестов у сотрудников АЭС были получены при плановом тестировании. Выраженных признаков заболевания ни у самих сотрудников, ни у членов их семей сейчас нет, сообщает региональный оперативный штаб.

Заразившиеся новым вирусом работники Курской АЭС, все сотрудники и члены семей, контактировавшие с ними, изолированы, у всех взяты анализы, в ближайшее время ожидаются результаты.

«Ситуация сразу взята под контроль. Выполняются все необходимые мероприятия для обеспечения безопасности сотрудников станции. Станция работает в нормальном режиме, хоть и в ситуации повышенной готовности. Курская АЭС вырабатывает электроэнергию в соответствии с диспетчерским заданием», — сообщил директор АЭС Вячеслав Федюкин.

Как отмечено в сообщении, на Курской АЭС приняты все необходимые меры для защиты здоровья сотрудников. Персонал использует средства индивидуальной защиты и гигиены, у работников измеряется температура, проводится регулярная дезинфекция помещений. Автобусы, перевозящие персонал, проходят постоянную санитарную обработку.

Напомним, по данным на утро 14 апреля, число заболевших коронавирусом в мире превысило 2 млн человек.

Автор:
Олеся Сметанникова

Теги

АЭС
коронавирус

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

83672
Чихать хотели: Новосибирск вышел в лидеры в стране, обогнав Москву и Красноярск по числу нарушений режима самоизоляции
69116
Рекордное количество заболевших в Новосибирске 12 апреля: что известно о новых случаях заражения коронавирусом
61170
На Новосибирск надвигается штормовой ветер скоростью до 100 километров в час: синоптики рассказали, когда стихия может ударить по региону
48876
Коронавирус в Новосибирске – у пяти человек подтвердили диагноз: сообщение оперативного штаба на 11:00 9 апреля
47662
Кому разрешат работать в Новосибирске с 13 апреля: полный список
32255
Коронавирус в России – хроника к 12 апреля: первые тесты испытают на добровольцах и прогноз на развитие эпидемии
30977
В Красноярске +21: коронавирус ставит новые рекорды в Сибири