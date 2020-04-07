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Коронавируса нет в двух регионах России: рассказываем, кому удаётся сдерживать пандемию

сегодня 10:11

Фото с сайта pixabay.com

В Республике Алтай и на Чукотке не выявлено ни одного случая коронавируса; ситуация остаётся стабильной.

В двух регионах России – Республике Алтай и Чукотском автономном округе, на сегодняшний день не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом.

«В Республике Алтай случаев заболевания нет. На контроле – 157 человек, все здоровы, находятся на домашнем карантине», – сообщает оперативный штаб Республики Алтай.

«На сегодняшний день на Чукотке подтверждённых случаев заражения нет. Тестирование прошли более 450 человек. На обязательной самоизоляции по постановлению Роспотребнадзора находятся более 50 человек», – сообщили в пресс-службе правительства Чукотского АО.

Как отмечают на Чукотке, в регионе есть подозреваемый на заболевание, результаты добровольного тестирования показали предварительный диагноз CОVID-19 у мужчины, проживающего в городе Билибино, сообщает ТАСС.

Напомним, в России на вечер 13 апреля было выявлено 2558 случаев коронавируса.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

Республика Алтай
коронавирус
чукотка

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