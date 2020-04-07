Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Коронавирусом в России заразилась 21 тысяча человек

сегодня 14:39

Фото Минздрава РФ

За сутки в России выявили 2,7 тысячи новых случаев коронавируса; общее число больных превысило 21 тысячу.

В России выявили 21 102 случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 14 апреля сообщил федеральный оперштаб. За прошедшие сутки зафиксировали 2774 больных в 51 регионе. Это стало новым рекордом по приросту заболеваемости за сутки.

Как сообщает штаб, за сутки зафиксировали 22 летальных исхода от осложнений на фоне коронавируса. За всё время погибли 170 человек.

Выздоровели за прошедшие сутки 224 человека. Общее число вылечившихся пациентов – 1694. Больше всего случаев заражения выявили в Москве – за сутки там заболели 1489, а за всё время там зафиксировано 13 002 случая.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

Теги

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

83794
Чихать хотели: Новосибирск вышел в лидеры в стране, обогнав Москву и Красноярск по числу нарушений режима самоизоляции
69808
Рекордное количество заболевших в Новосибирске 12 апреля: что известно о новых случаях заражения коронавирусом
61389
На Новосибирск надвигается штормовой ветер скоростью до 100 километров в час: синоптики рассказали, когда стихия может ударить по региону
48922
Коронавирус в Новосибирске – у пяти человек подтвердили диагноз: сообщение оперативного штаба на 11:00 9 апреля
48454
Кому разрешат работать в Новосибирске с 13 апреля: полный список
32941
Коронавирус в России – хроника к 12 апреля: первые тесты испытают на добровольцах и прогноз на развитие эпидемии
31220
В Красноярске +21: коронавирус ставит новые рекорды в Сибири