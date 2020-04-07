Коронавирусом в России заразилась 21 тысяча человек

сегодня 14:39 Поделиться

Фото Минздрава РФ

За сутки в России выявили 2,7 тысячи новых случаев коронавируса; общее число больных превысило 21 тысячу.

В России выявили 21 102 случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 14 апреля сообщил федеральный оперштаб. За прошедшие сутки зафиксировали 2774 больных в 51 регионе. Это стало новым рекордом по приросту заболеваемости за сутки.

Как сообщает штаб, за сутки зафиксировали 22 летальных исхода от осложнений на фоне коронавируса. За всё время погибли 170 человек.

Выздоровели за прошедшие сутки 224 человека. Общее число вылечившихся пациентов – 1694. Больше всего случаев заражения выявили в Москве – за сутки там заболели 1489, а за всё время там зафиксировано 13 002 случая.