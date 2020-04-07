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Коронавирусом в России заразились более 20 тысяч человек: список регионов, где выявили новых заболевших

сегодня 14:39

Фото с сайта pixabay.com

Число заражённых коронавирусом в России почти превысило 20 тысяч; за прошедшие сутки заболели 2774 человека.

В России за прошедшие сутки выявили 2774 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщает 14 апреля федеральный оперативный штаб, общее число больных в стране достигло 21 104. Новые случаи выявили в 82 регионах:

🔸Москва — 1489;

🔸Московская область — 460;

🔸Санкт-Петербург — 121;

🔸Республика Коми — 97;

🔸Нижегородская область — 68;

🔸Тамбовская область — 35;

🔸Ленинградская область — 35;

🔸Смоленская область — 34;

🔸Рязанская область — 27;

🔸Пермский край — 27;

🔸Республика Татарстан — 23;

🔸Республика Башкортостан — 22;

🔸Красноярский край — 21;

🔸Ростовская область — 20;

🔸Республика Северная Осетия — 18;

🔸Владимирская область — 16;

🔸Республика Дагестан — 16;

🔸Калужская область — 15;

🔸Чеченская Республика — 15;

🔸Ханты-Мансийский АО — 15;

🔸Тюменская область — 14;

🔸Республика Мордовия — 13;

🔸Республика Марий Эл — 11;

🔸Самарская область — 11;

🔸Белгородская область — 10;

🔸Ивановская область — 10;

🔸Ставропольский край — 9;

🔸Республика Бурятия — 9;

🔸Воронежская область — 8;

🔸Оренбургская область — 8;

🔸Свердловская область — 8;

🔸Республика Хакасия — 8;

🔸Орловская область — 7;

🔸Вологодская область — 7;

🔸Республика Адыгея — 7;

🔸Томская область — 7;

🔸Удмуртская Республика — 6;

🔸Липецкая область — 5;

🔸Калининградская область — 5;

🔸Краснодарский край — 5;

🔸Саратовская область — 5;

🔸Челябинская область — 5;

🔸Алтайский край — 5;

🔸Иркутская область — 4;

🔸Приморский край — 4;

🔸Карачаево-Черкесская Республика — 3;

🔸Волгоградская область — 2;

🔸Архангельская область — 1;

🔸Республика Саха (Якутия) — 1;

🔸Магаданская область — 1;

🔸г. Севастополь — 1.

Напомним, к утру 14 апреля в России от коронавируса погибли 22 человека.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

коронавирус
Россия

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