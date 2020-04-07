Коронавирусом в России заразились более 20 тысяч человек: список регионов, где выявили новых заболевших
Фото с сайта pixabay.com
Число заражённых коронавирусом в России почти превысило 20 тысяч; за прошедшие сутки заболели 2774 человека.
В России за прошедшие сутки выявили 2774 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Как сообщает 14 апреля федеральный оперативный штаб, общее число больных в стране достигло 21 104. Новые случаи выявили в 82 регионах:
🔸Москва — 1489;
🔸Московская область — 460;
🔸Санкт-Петербург — 121;
🔸Республика Коми — 97;
🔸Нижегородская область — 68;
🔸Тамбовская область — 35;
🔸Ленинградская область — 35;
🔸Смоленская область — 34;
🔸Рязанская область — 27;
🔸Пермский край — 27;
🔸Республика Татарстан — 23;
🔸Республика Башкортостан — 22;
🔸Красноярский край — 21;
🔸Ростовская область — 20;
🔸Республика Северная Осетия — 18;
🔸Владимирская область — 16;
🔸Республика Дагестан — 16;
🔸Калужская область — 15;
🔸Чеченская Республика — 15;
🔸Ханты-Мансийский АО — 15;
🔸Тюменская область — 14;
🔸Республика Мордовия — 13;
🔸Республика Марий Эл — 11;
🔸Самарская область — 11;
🔸Белгородская область — 10;
🔸Ивановская область — 10;
🔸Ставропольский край — 9;
🔸Республика Бурятия — 9;
🔸Воронежская область — 8;
🔸Оренбургская область — 8;
🔸Свердловская область — 8;
🔸Республика Хакасия — 8;
🔸Орловская область — 7;
🔸Вологодская область — 7;
🔸Республика Адыгея — 7;
🔸Томская область — 7;
🔸Удмуртская Республика — 6;
🔸Липецкая область — 5;
🔸Калининградская область — 5;
🔸Краснодарский край — 5;
🔸Саратовская область — 5;
🔸Челябинская область — 5;
🔸Алтайский край — 5;
🔸Иркутская область — 4;
🔸Приморский край — 4;
🔸Карачаево-Черкесская Республика — 3;
🔸Волгоградская область — 2;
🔸Архангельская область — 1;
🔸Республика Саха (Якутия) — 1;
🔸Магаданская область — 1;
🔸г. Севастополь — 1.
Напомним, к утру 14 апреля в России от коронавируса погибли 22 человека.
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