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Кто может штрафовать за нарушение самоизоляции: правительство утвердило список

сегодня 08:36

Фото ОК,ру

Премьер-министр России подписал документ, в котором определён список тех, кто может составлять протоколы за нарушение режима самоизоляции.

Правительство России определило список госслужащих, которые имеют право составлять протоколы об административном правонарушении за невыполнение правил поведения при чрезвычайных ситуациях. Документ подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным и опубликован на сайте правительства.

Согласно приложению к распоряжению правительства, право выписывать протоколы получили должностные лица полиции, МЧС и Росгвардии. Кроме того, таким правом наделены руководители указанных ведомств, а также должностные лица «Роскосмоса» и «Росатома», уполномоченные решать задачи по защите населения от чрезвычайных ситуаций.

Право составлять протоколы о «Невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения» также получат руководители аварийно-спасательных служб и формирований, созданных органами местного самоуправления.

Напомним, число заболевших коронавирусом в мире превысило два миллиона.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

коронавирус
штрафы
самоизоляция

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