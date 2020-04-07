Куда дует ветер из Чернобыля: интерактивная карта зафиксировала движение дыма горящей Припяти в Россию

сегодня 01:21 Поделиться

Скриншот из видео Euronews

По данным специалистов, ветер несёт дым от пожара в районе чернобыльской АЭС в сторону России; вероятно, он движется в сторону Москвы.

Ветер мог донести дым от пожара в районе чернобыльской АЭС до границы России. Об этом сообщает издание Readovka, которое 14 апреля опубликовало запись с интерактивной карты движения воздушных масс. Издание утверждает, что на кадрах запечатлено передвижение воздуха от крупного пожара в районе Чернобыля в сторону России.

Как ранее сообщал Сиб.фм, возгорание в районе АЭС достигло заброшенного города Припять.

«Сейчас пожар достиг Припяти и находится в двух километрах от хранилищ радиоактивных отходов „Підлісний“, где расположены самые активные радиационные отходы всей Чернобыльской зоны, и от самого Чернобыля. Чернобыльские пожары уже десятый день тушат, а пожар, несмотря на работу спасателей, свободно переносится ветром, но сейчас добрался до города Припять и самых смертоносных объектов зоны отчуждения», — написал в своём Facebook член общественного совета в Государственном агентстве Украины по управлению Зоной отчуждения (ГАЗО) Ярослав Емельяненко.

Также сегодня лесные пожары в Чернобыле вплотную приблизились к хранилищам радиационных отходов в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС на Украине. Об этом сообщает РИА-Новости со ссылкой на госагентство по управлению зоной отчуждения. По версии общественника, приоритетная версия пожара — умышленный поджог. В то же время украинские и российские оперативные службы утверждают, что опасности распространения дыма горящей Припяти в страну нет.

Напомним, 11 апреля в Новосибирске при пожаре погиб человек.