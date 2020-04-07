«Нас что, за идиотов принимают?»: новосибирцы не верят в официальную статистику о заражённых коронавирусом в регионе

сегодня 18:22 Поделиться

Фото Алексея Чистякова

В Новосибирской области за прошедшие сутки, по сообщению оперштаба, не выявлено ни одного нового случая заражения COVID-19; мнительные пользователи соцсетей активно обсуждают достоверность официальных данных.

Жители Новосибирска начали высказывать предположения, что власти могут скрывать количество заражённых за прошедшие сутки в регионе. Если раньше в комментариях рассуждали о том, что проблема коронавируса в Новосибирске преувеличена, то теперь наоборот – некоторые пользователи считают, что заболевших может быть гораздо больше. К таким выводам они приходят по итогам сравнения статистики заболеваемости: за последние три дня заразились 25 человек, а 14 апреля оперативный штаб отчитался о том, что на территории области не зарегистрированы новые случаи коронавируса.

Главный вопрос новосибирцев – почему 13 апреля выявили сразу восемь больных, а на следующий день ни одного? Догадки комментаторы в социальной сети «ВКонтакте» строят самые разные. Впрочем, некоторые из них схожи с сообщениями о визитах пришельцев или рассуждениями о реальности высадки американцев на Луну. Главная мысль – «наверняка это какой-то заговор».

«Прям как Травников ослабил режим самоизоляции, число заболевших сократилось. Маг, не иначе!» – пытается проявить сарказм Юлия Мелихова в сообществе «АСТ-54» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, – прим. Сиб.фм).

Этот комментарий стал самым популярным под записью – у него уже почти 300 лайков. С ней соглашаются десятки людей, которые уверены – в ближайшее время в Новосибирске повысится заболеваемость из-за безответственности гуляющих по улицам людей. Некоторые считают, что на статистику могло повлиять расширение полномочий глав регионов.

«Это не Травников, это вчерашнее заявление Путина, что если какой регион не будет готов к пику эпидемии, то глава этого региона будет отвечать за это по полной. Вот теперь пика ни у кого и не будет», – рассуждает Сергей Илонов.

Впрочем, при рассуждениях на тему пандемии конспирология явно преобладает среди высказываний комментаторов. Если не брать во внимание совсем жуткие версии про всемирный заговор, то остаётся одна из самых популярных: кто-то или некто – по не совсем понятным причинам (во всяком случае, неведомым для редакции Сиб.фм) – скрывает статистику заражений и заявляет в то же время, что никакого вируса-то и нет.

«Нас что, за идиотов принимают? Население это некая субстанция без мозгов,средств восприятия?» – возмущается Юрий Гришмановский.

«Что-то не верю я в это всё!»;

«Да главный коронавирус – это наше правительство», – отвечают ему другие.

Впрочем, не все комментаторы такие, как Юрий. Тут же ему ответили, что верить в наличие вируса или нет – его дело.

«Прекрасно представляю! А вы наивно полагаете, что сия зараза — выдумка? Тогда выходите почаще в людные места, будете добровольцем и всех желающих с собой прихватите. Экономику сейчас не спасти налогами, пока промышленность в одном месте в России, а экспорт практически остановлен!» – пишет Юлия Мелихова.

Тут же появилась масса людей, которые воспринимают ситуацию адекватно и понимают опасность распространения коронавируса. Они всеми способами пытаются донести свои мысли до других.

«Я призываю всех глупых и недалеких, САМОИЗОЛИРУЙТЕСЬ НАВСЕГДА. Без вас на улице лучше чище и спокойнее. помните, что коронавирус смертельно опасен для вас», – пишет девушка.

Также в комментариях собрались десятки аналитиков – они пытаются предугадать, когда в Новосибирске начнётся резкий рост заболеваемости. В качестве предпосылки к этому они вспоминают походы жителей города в храмы на Вербное воскресенье, низкий индекс самоизоляции и разрешение на работу для салонов красоты. Вот их основные тезисы:

«Подождите, через неделю объявятся те, кто в церкви побывал и в парикмахерские сходил»;

«Не исключено, что после бурных выходных бомбанёт на следующей неделе.. Чего крайне не хотелось бы»;

«Подождём 14 дней после посещения прихожанами церквей на вербное воскресенье»;

«Ну сейчас все пойдут гулять и через месяц будет полная попа»;

«Сейчас после вербного и потом после пасхи всплеск пойдет»;

«Все почему то возмущаются, что город битком. Вы когда последний раз видели пробки в 2 бала в будний день?»;

«После вербного хаоса недельки 2 подождать», – объясняют новосибирцы.

Стоит отметить, что эта точка зрения не лишена здравого смысла. На прошедших выходных жители Новосибирска действительно массово отправились в храмы, несмотря на угрозу распространения коронавируса. Как сообщает ВОЗ, главный способ предостеречь себя от заболевания – сократить посещение мест массового скопления людей, а церковь явно одно из них.

Также накануне Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске вновь отметили худший индекс самоизоляции среди городов-миллионников. Он составил 1,9 балла из 5 возможных. С 13 апреля в регионе также разрешили работать в период самоизоляции многим компаниям. Среди них почтовые отделения, химчистки, СТО, клининговые фирмы, организации сельского хозяйства, а также салоны красоты и парикмахерские. В то же время на территории региона действует система штрафов за нарушение правил самоизоляции – они касаются не только тех, кто прибыл из-за границы.

Ослабление режима было обусловлено именно тем, что ситуация с распространением коронавируса в регионе признана относительно спокойной.