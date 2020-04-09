Неделю лечился самостоятельно: первый погибший от коронавируса в Новосибирске слишком поздно обратился к медикам

вчера 23:27 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

Первый случай гибели от коронавирусной инфекции зафиксирован 14 апреля в Новосибирске; скончался пожилой мужчина, поздно обратившийся за помощью.

Новосибирская область пополнила число регионов, где от коронавирусной инфекции умерли люди. Во вторник, 14 апреля в городской инфекционной клинической больнице умер 68-летний мужчина. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Как стало известно, у умершего были сопутствующие заболевания: сахарный диабет, ожирение, ишемическая болезнь сердца).

«Мужчина заболел 1 апреля, в течение недели пытался лечиться самостоятельно. Однако, легче ему не становилось и 7 апреля его в крайне тяжёлом состоянии госпитализировали в больницу», — сообщили в оперативном штабе Новосибирской области.

Пациенту поставили диагноз «двусторонняя пневмония» и поместили в реанимационное отделение . На следующее утро, ему стало хуже. Врачи приняли решение перевести его на искусственную вентиляцию лёгких.

Параллельно мужчине сделали тест на коронавирусную инфекцию, который показал положительный вариант.

Напомним, на 15 апреля в России зарегистрировано более 21 тысячи заболевших коронавирусом.