Новосибирский фотожудожник станцевал с бубном перед вебкам моделью на шоу "Давай поженимся"

вчера 23:35 Поделиться

Скриншот передачи "Давай поженимся" на YouTube

Фотограф, художник и эзотерик из Новосибирска Игорь Вечерский снялся в шоу "Давай поженимся"; он познакомился с вебкам моделью, которая закончился 9 классов и не хочет работать.

Новосибирец Игорь Вечерский поучаствовал в шоу "Давай поженимся" на Первом канале. Выпуск с участием фотохудожника вышел сегодня, 14 апреля. Вечерский снимался в передаче в роли одного из женихов — по замыслу передачи их три.

"Невестой" стала 22-летняя девушка Евгения из Краснодарского края. Девушка — вебкам модель, которая снимается в интимных видео на специальных сайтах. По словам Евгении, в эту сферу её привёл молодой человек. В разговоре с Игорем Вечерским она сравнила свою деятельность с его работой — он фотографирует девушек в стиле ню. В качестве сюрприза новосибирец провёл с Евгенией эзотерический сеанс, где немного станцевал перед ней с бубном.

Как рассказал Сиб.фм Игорь Вечерский, съёмки проходили без проблем. Он оценил качественную работу ведущих.

"Впечатления отличные, это был хороший опыт участия в шоу на федеральном канале. Конечно, было непривычно идти вслепую знакомиться с неизвестной девушкой. Лариса Гузеева произвела впечатление достаточно жёсткой, но обаятельной женщины. Больше всего запомнилась атмосфера действия, большая команда, работающая над проектом. Слаженный и сложный механизм, работающий как часы", — прокомментировал сибиряк.

Ушёл с проекта Вечерский без Евгении. Невеста никого из мужчин не выбрала. По какой-то причине ведущая шоу Лариса Гузеева назвала всех участников беспринципными и безответственными, в том числе и новосибирского фотохудожника.

Напомним, в конце февраля многодетная мать из Новосибирска захотела во второй раз прийти на шоу "Давай поженимся".