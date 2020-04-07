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Новосибирский метрополитен возвращается к штатному режиму работы

сегодня 09:51

Фото Дениса Винокурова

Новосибирская подземка вернётся к обычному графику движения поездов; интервалы снова сократятся.

Метрополитен сибирской столицы с 15 апреля переходит на штатный режим работы. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

«Интервал движения поездов в утренние и вечерние "часы пик" составит 3–3,5 минуты, а в межпиковое время – 5 минут», – уточнили там.

Напомним, с 6 до 15 апреля поезда ходили с интервалом в «часы пик» 6 минут, а в остальное время – с восьмиминутным перерывом.

В метрополитене также уточнили, что до 30 апреля подземка работает с 6:00 до 22:00.

Напомним, во время эпидемии коронавируса в метро Новосибирска все пассажиры могут обработать руки антисептиком.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

Новосибирск
метро

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