Новосибирский метрополитен возвращается к штатному режиму работы
Фото Дениса Винокурова
Новосибирская подземка вернётся к обычному графику движения поездов; интервалы снова сократятся.
Метрополитен сибирской столицы с 15 апреля переходит на штатный режим работы. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
«Интервал движения поездов в утренние и вечерние "часы пик" составит 3–3,5 минуты, а в межпиковое время – 5 минут», – уточнили там.
Напомним, с 6 до 15 апреля поезда ходили с интервалом в «часы пик» 6 минут, а в остальное время – с восьмиминутным перерывом.
В метрополитене также уточнили, что до 30 апреля подземка работает с 6:00 до 22:00.
Напомним, во время эпидемии коронавируса в метро Новосибирска все пассажиры могут обработать руки антисептиком.
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