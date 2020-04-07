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Оштрафуют ли за поход в парикмахерскую в Новосибирске – объяснил губернатор Травников

сегодня 17:24

Фото с сайта pixabay.com

C 13 апреля в Новосибирской области возобновили работу многие предприятия сферы услуг, включая парикмахерские и салоны красоты; жители беспокоятся – как попасть на стрижку, если режим самоизоляции по-прежнему не снят.

За посещение парикмахерских и салонов красоты новосибирцев штрафовать не будут, несмотря на то, что в регионе действует ограничение на свободное перемещение граждан. Об этом сегодня, 14 апреля, заявил губернатор региона Андрей Травников.

Глава области подчеркнул, что поход в парикмахерскую или другую организацию, деятельность которой не запрещена в настоящее время, не будет считаться нарушением режима самоизоляции.

Как ранее сообщал Сиб.фм, с 13 апреля к работе вернулись многие предприятия – по распоряжению губернатора они возобновили свою деятельность при условии строгого соблюдения требований безопасности.

Напомним, 10 апреля вернувшегося из-за границы новосибирца оштрафовали за выгул собаки.

Автор:
Маргарита Мастеркова

Теги

Травников Андрей
парикмахерская
Новосибирск

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