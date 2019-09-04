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От удара током погибла шестилетняя девочка в Новосибирской области

сегодня 15:09

Фото с сайта pixabay.com

ЧП произошло в Барабинске Новосибирской области; ребёнок взялся за оголённые провода.

Следственный комитет начал проверку по факту ЧП в Барабинске Новосибирской области. От удара током погибла шестилетняя девочка.

ЧП произошло 13 апреля. Ребёнок находился в гараже и взялся рукой за оголённые провода, которые были под напряжением.

Врачи скорой помощи доставили малышку в больницу, но спасти девочку не смогли. От полученных травм она скончалась.

Как сообщили Сиб.фм источники в Следственном комитете Барабинского района, проводится проверка происшествия, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Напомним, в сентябре 2019 года четырёхлетний мальчик погиб от удара током.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

Барабинск
погиб ребёнок

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