От удара током погибла шестилетняя девочка в Новосибирской области

сегодня 15:09 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

ЧП произошло в Барабинске Новосибирской области; ребёнок взялся за оголённые провода.

Следственный комитет начал проверку по факту ЧП в Барабинске Новосибирской области. От удара током погибла шестилетняя девочка.

ЧП произошло 13 апреля. Ребёнок находился в гараже и взялся рукой за оголённые провода, которые были под напряжением.

Врачи скорой помощи доставили малышку в больницу, но спасти девочку не смогли. От полученных травм она скончалась.

Как сообщили Сиб.фм источники в Следственном комитете Барабинского района, проводится проверка происшествия, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Напомним, в сентябре 2019 года четырёхлетний мальчик погиб от удара током.