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Отмену весенней охоты в Новосибирской области прокомментировал губернатор Андрей Травников

сегодня 16:54

Фото с сайта pixabay.com

Из-за угрозы распространения коронавируса в Новосибирской области отменят сезон весенней охоты; об этом власти попросили жители сельских территорий.

С просьбой ограничить весеннюю охоту в этом году к властям Новосибирской области обратились жители сельских территорий. Об этом 14 апреля заявил губернатор Андрей Травников.

Он отметил, что просьба людей была связана с опасностью распространения заражения в случаях, когда охотники из города приезжают в сельскую местность.

Как ранее сообщал Сиб.фм, в 2020 году весенний сезон охоты должен был начаться в 12 районах Новосибирской области 16 апреля и продлиться до 25 апреля. Также с 21 по 30 апреля планировалось начало охоты ещё в 18 районах области.

Напомним, по данным источника Сиб.фм в правительстве региона, распоряжение об отмене весеннего сезона охоты было подписано 13 апреля.

Автор:
Маргарита Мастеркова

Теги

Травников Андрей
Новосибрск
коронавирус

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