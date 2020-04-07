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Пасха и пустота: как в Европе коронавирус отменил главный церковный праздник

сегодня 13:58

Фото Ирины Шван

Пандемия привела к тому, что благоразумие и опасения за собственную жизнь заставляют людей отказываться от вековых традиций.

Западные ветви христианства в воскресенье, 12 апреля, отмечали Пасху. Для католиков и протестантов это один из главных праздников в году. Но из-за коронавируса во многих странах Европы торжества были отменены. Журналистка из Новосибирска Ирина Шван, постоянно живущая сейчас в Германии, рассказала о самой грустной Пасхе со времён Второй мировой войны.



«Пасхальные дни прошли в абсолютной тишине... Такого я в Германии ещё не наблюдала... Когда-то, после переезда сюда, мне пришлось привыкать к колокольному звону, который был слышен во всех частях города несколько раз в день. Тем более – в праздники. Два из них – Пасха и Рождество, были всегда для немцев "неприкасаемы". Их ждали и взрослые, и дети. Украшали дома, улицы, деревья. Готовили подарки...

Сложнее всего приходилось на Пасху родителям дошкольников и школьников младших классов. Тех, кто ещё верит в чудеса. Пасхальный кролик обычно прячет подарки, яйца и сладости на улице: в траве, под кустами или деревьями, среди цветов.

Поэтому важно было сделать это в любую погоду, непосредственно перед выходом детей во двор, чтобы шоколадные яйца не пострадали от дождя или солнца. Да ещё так, чтобы малолетние следопыты не заметили исчезновения кого-то из взрослых. Сохранять иллюзию чуда в наше время стало нелегко...

То, что храмы в Пасху могут быть закрыты, казалось невероятным. Да и шоколадного кролика в маске и в перчатках представить было сложно...

Нынешний год вошел в историю. Храмы не только закрыли, но и некоторые обнесли железным забором. Видимо, чтобы верующие не дёргали двери... Пасхальное угощение осталось несъеденным, так как готовили по привычке много, а гости под запретом.



Откровенно говоря, я думала, что уставшие от изоляции люди пойдут на нарушения режима. На улице +25. Настоящее апрельское лето. Но гуляющих было немного. В парках и скверах стояла звенящая тишина. Детей с корзинами не было.

Только ветер шелестел цветами деревьев, словно нашёптывая: "Всё ещё будет... Надо просто немного потерпеть... Чтобы для кого-нибудь эта Пасха не стала последней...".

На вечер Пасхального понедельника в Германии было зарегистрировано почти 130 000 заболевших. И более 3 тысяч смертей. В нашем маленьком городке из-за "китайской чумы" умерли 15 человек...



Но есть и хорошая новость. Число победивших вирус растет, а темпы заражения заметно снизились».

По данным Университета Джонса Хопкинса, на 14 апреля во всём мире количество заражённых коронавирусом вплотную приблизилось к 2 миллионам человек. Число жертв превышает 100 тысяч человек.

Автор:
Александр Борисов
журналист

Теги

Германия
пасха
коронавирус
самоизоляция

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