Пасху отменили в новосибирских храмах: митрополия выступила с официальным обращением
Фото Новосибирской митрополии
Новосибирская митрополия закрывает все храмы и церкви региона; пасхальные богослужения можно будет посмотреть по телевизору.
Новосибирская митрополия распространила официальное сообщение к прихожанам.
«Дорогие братья и сестры! В связи с резким ухудшением эпидемиологической ситуации в городе Новосибирске и Новосибирской области Главным Государственным санитарным врачом по Новосибирской области временно приостановлено посещение гражданами территорий, зданий, строений и сооружений (помещений в них), принадлежащих Новосибирской епархии Русской Православной Церкви», – говорится на сайте организации.
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