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Пасху отменили в новосибирских храмах: митрополия выступила с официальным обращением

сегодня 16:18

Фото Новосибирской митрополии

Новосибирская митрополия закрывает все храмы и церкви региона; пасхальные богослужения можно будет посмотреть по телевизору.

Новосибирская митрополия распространила официальное сообщение к прихожанам.

«Дорогие братья и сестры! В связи с резким ухудшением эпидемиологической ситуации в городе Новосибирске и Новосибирской области Главным Государственным санитарным врачом по Новосибирской области временно приостановлено посещение гражданами территорий, зданий, строений и сооружений (помещений в них), принадлежащих Новосибирской епархии Русской Православной Церкви», – говорится на сайте организации.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

РПЦ
пасха
Новосибирск

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