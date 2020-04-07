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Пейте успокоительное: Роспотребнадзор дал рекомендации по питанию и витаминам в режиме самоизоляции

сегодня 10:57

Фото pixabay.com и с сайта Роспотребнадзора

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно питаться при режиме самоизоляции; названы витамины, которые необходимо принимать.

Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи разработал принципы рациона для лиц, находящихся в режиме самоизоляции или карантина в домашних условиях. Об этом сообщает сайт Роспотребнадзора России.

Специалисты рекомендуют включать в меню больше витаминов и продуктов с пониженной калорийностью. В режиме самоизоляции необходимо ограничить употребление жиров, сахара, газированных и сокосодержащих напитков, мучных изделий, а также продукции из переработанного мяса.

Еду нужно принимать часто, но маленькими порциями. Для этого, как сообщает Роспотребнадзор, следует распределить ежедневное меню на три основных приёма пищи и один-два перекуса.

Напомним, из-за коронавируса в Омске запретили обеды на рабочих местах.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

Роспотребнадзор
коронавирус

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