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Переболевших коронавирусом предлагают отправить работать в больницы

сегодня 10:49

Фото с сайта pixabay.com

Победившие коронавирус пациенты могут стать важным ресурсом в период пандемии; их предлагают привлекать к работе в больницах и службах доставки.

Учёный предложил применение для переболевших COVID-19. Поскольку они уже имеют иммунитет, их можно привлекать к работе в больницах и службах доставки, заявил в интервью «РИА Новости» доктор биофизики, специалист по вопросам иммунитета, выпускник Кембриджского и Калифорнийского университетов Перец Партенски.

Чтобы победить коронавирус, он предлагает собрать армию выздоровевших. Недавно Партенски выпустил статью с аналогичным заголовком в американской версии журнала Wired. Эту «армию» учёный называет CoronaCorps, то есть дословно «корпус коронавируса».

Выздоровевшие, по мнению Партенски, могут выполнять широкий круг обязанностей, которые представляют риск для тех, кто здоров. К примеру, они могут работать с заражёнными людьми (пройдя, разумеется, базовую подготовку), заботиться о детях врачей и всех тех, кому нужно быть на работе во время карантина, доставлять продовольствие и лекарства нуждающимся, помогать в больницах.

В то же время ранее СМИ сообщали о случаях повторного заражения, однако пока неясно, идёт ли речь о новом проникновении вируса в организм или о недолеченном прежнем. «Большинство учёных сходится на том, что мы всё же приобретаем иммунитет, возможно, на один-два года. Именно поэтому по всему миру продолжается работа по разработке вакцины», – пояснил Партенски.

Он отметил, что иммунитет – это не гарантия того, что человек не заразится снова, а способность организма к быстрой самозащите и снижение риска передачи вируса.

Решение о присоединении к «корпусу коронавируса» каждый выздоровевший должен принимать самостоятельно, убеждён он.

Напомним, в апреле стало известно, что российская фармкомпания изготовила препарат от коронавируса, в ближайшее время начнутся его клинические испытания.

Автор:
Олеся Сметанникова

Теги

коронавирус
иммунитет

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