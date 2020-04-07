Первая смерть от коронавируса зарегистрирована в Новосибирске
В Новосибирске погиб первый пациент с коронавирусом; мужчине было 68 лет.
В Новосибирске зарегистрировали первую смерть от осложнений на фоне коронавирусной инфекции. Об этом 14 апреля сообщил оперштаб. По данным медиков, он страдал тяжёлыми сопутствующими заболеваниями.
Известно, что он в течение 6 дней не обращался за помощью медиков. Мужчина заразился коронавирусом 1 апреля, а уже 7 попал в инфекционную больницу в критическом состоянии.
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