Первая смерть от коронавируса зарегистрирована в Новосибирске

сегодня 21:10 Поделиться

В Новосибирске погиб первый пациент с коронавирусом; мужчине было 68 лет.

В Новосибирске зарегистрировали первую смерть от осложнений на фоне коронавирусной инфекции. Об этом 14 апреля сообщил оперштаб. По данным медиков, он страдал тяжёлыми сопутствующими заболеваниями.

Известно, что он в течение 6 дней не обращался за помощью медиков. Мужчина заразился коронавирусом 1 апреля, а уже 7 попал в инфекционную больницу в критическом состоянии.